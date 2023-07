रूबी की शादी बीते 12 मई को थाना निधौलीकलां क्षेत्र के राहुल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन उससे दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग करने लगे। इतना ही नहीं मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में 18 जुलाई को उसका जेठ देवेन्द्र महिला को नगला गलुआ में छोड़कर चला गया।

मह‍िला रूबी की शादी दो महीने पहले ही हुई थी।- फाइल फोटो

एटा, जागरण संवाददाता। एटा के अवागढ़ थानाक्षेत्र निवासी महिला को उसका जेठ दहेज की मांग पूरी न होने पर मायके में छोड़ गया। इससे आहत हुई महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ पर शव लटकता हुए देख मायके वालों में चीख-पुकार मच गई। मह‍िला के प‍िता ने पति सहित आठ ससुरालियों के खिलाफ र‍िपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दो महीने पहले हुई थी शादी थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव नगला गलुआ निवासी रूबी की शादी 12 मई को थाना निधौलीकलां क्षेत्र के गांव नगला फकीर निवासी राहुल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन उससे दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग करने लगे। इतना ही नहीं मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में 18 जुलाई को उसका जेठ देवेन्द्र महिला को नगला गलुआ में छोड़कर चला गया। मह‍िला ने फांसी लगाकर दी जान दहेज की खातिर महिला को मायके में छोड़ना उसके लिए नागवार गुजरा और महिला घर से निकल गांव के बाहर पहुंची, जहां उसने नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम के वक्त महिला का शव लोगों ने पेड़ पर लटकता हुआ देखा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने उसके स्वजन को दी। स्वजन रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए और घटना से पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस न शव को फंदे उसे उतार उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर जांच कर कार्रवाई कर रही है। मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता ने पत‍ि राहुल के साथ ही आठ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है।

Edited By: Vinay Saxena