यूपी के इस जिले की 4 सड़कों की सुधरेगी हालत, मरम्मत के लिए 1.32 करोड़ की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में चार सड़कों की मरम्मत के लिए 1.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे सड़कों की हालत सुधरेगी और लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। मरम्मत कार्य से जिले के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, एटा। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत चार ग्रामीण सड़कों के सुधार कार्य को स्वीकृति दी है। इन सड़कों की मरम्मत पर कुल 1.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
जिन सड़कों की मरम्मत की जानी हैं उनमें रुपधनी से नकटपुर 500 मीटर को 32 लाख में, सराय अगहत ढठिंगरा से नगला चंदी तक 400 मीटर को 26 लाख, भगवंतपुर नूरपुर से मंसूरपुर 400 मीटर को 37 लाख और बाकलपुर चपरसई मार्ग से नगला काजी तक 400 मीटर 37 लाख में निर्माण कार्य पूरे कराएं जाएंगे।
लंबे समय से खराब थी सड़क
ये सड़कें लंबे समय से खराब हालत में थीं। गड्ढों और टूटी सतह के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में तो इन सड़कों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से सड़कों के सुधार की मांग भी की थी। अब विशेष मरम्मत योजना के तहत इन मार्गों के निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल गई है।
प्रत्येक सड़क की मरम्मत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय इंजीनियरों को निर्देश दिए गए हैं। कार्यों की निगरानी के लिए एक टीम भी गठित की जाएगी, ताकि निर्धारित समय में मरम्मत का काम पूरा कराया जा सके।
अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ललित कुमार ने बताया कि चार सड़कों को विशेष मरम्मत योजना के तहत बनाया जाना है, इनकी मंजूरी मिल गई है और 1.32 करोड़ रुपये से निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
