यूपी के इस जिले की 4 सड़कों की सुधरेगी हालत, मरम्मत के लिए 1.32 करोड़ की मंजूरी

जागरण संवाददाता, एटा। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत चार ग्रामीण सड़कों के सुधार कार्य को स्वीकृति दी है। इन सड़कों की मरम्मत पर कुल 1.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी।



जिन सड़कों की मरम्मत की जानी हैं उनमें रुपधनी से नकटपुर 500 मीटर को 32 लाख में, सराय अगहत ढठिंगरा से नगला चंदी तक 400 मीटर को 26 लाख, भगवंतपुर नूरपुर से मंसूरपुर 400 मीटर को 37 लाख और बाकलपुर चपरसई मार्ग से नगला काजी तक 400 मीटर 37 लाख में निर्माण कार्य पूरे कराएं जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लंबे समय से खराब थी सड़क ये सड़कें लंबे समय से खराब हालत में थीं। गड्ढों और टूटी सतह के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में तो इन सड़कों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से सड़कों के सुधार की मांग भी की थी। अब विशेष मरम्मत योजना के तहत इन मार्गों के निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल गई है।