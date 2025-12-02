UP Board Exam 2026: दो दिन में दें आपत्तियां, राजकीय स्कूलों का कद बढ़ा; एटा में 81 परीक्षा केंद्र

जागरण संवाददाता, एटा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्र की अंनतिम सूची जारी की है। फिलहाल बोर्ड ने परीक्षा के लिए 81 केंद्र निर्धारित किए हैं। खास बात यह है कि राजकीय स्कूलों का कद बढ़ाया गया है। वहीं सहायता प्राप्त स्कूलों पर कम भरोसा दिखाते हुए 20 निजी स्कूलों को भी सूची में स्थान दिया गया है। सूची जारी होने के बाद स्कूलों से चार दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की अनंतिम सूची, राजकीय स्कूलों का कद बढ़ा

यहां बता दें कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर पिछले महीने से ही विभाग द्वारा गतिविधियां संचालित की जा रही थी। जिले के 575 विद्यालयों द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया, इसी डाटा के आधार पर बोर्ड द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जारी की गई सूची में 81 स्कूलों को स्थान दिया है। जिले में 25 राजकीय स्कूल है जिनमें 17 स्कूलों को बोर्ड ने केंद्र बनते हुए पिछले साल के सापेक्ष कद बढ़ा दिया है।

सूची में ही 20 वित्त विहीन स्कूल भी जगह पाने में सफल रहे पिछले साल दर्जनभर राजकीय स्कूल ही केंद्र बनाये गई थे। इसी तरह जिले में 54 सहायता प्राप्त स्कूलों के सापेक्ष 44 स्कूलों को शामिल किया गया है। दूसरी ओर पहली सूची में ही 20 वित्त विहीन स्कूल भी जगह पाने में सफल रहे हैं। इस तरह बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तावित केंद्र की सूची में निजी माध्यमिक स्कूलों को फिलहाल सीमित रखा गया है।

सहायता प्राप्त स्कूलों पर कम किया भरोसा, चार दिसंबर तक मांगी गई आपत्तियों

यहां बता दें कि पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण के अंतर्गत अनंतिम सूची में भी 81 स्कूलों को ही केंद्र बनाया गया था, लेकिन आपत्तियां और विद्यार्थी आवंटन को लेकर समस्याओं के निस्तारण के बाद 11 परीक्षा केंद्र और बढ़ाए गए तथा 92 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। पिछले साल 56000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए वहीं इस साल भी हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थियों की संख्या 56300 के लगभग है। ऐसी स्थिति में अभी भी माना जा रहा है कि फाइनल सूची में केंद्र की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है।

फिलहाल केंद्र सूची जारी होने के बाद स्कूल संचालकों में भी सक्रियता बढ़ गई है। कई स्कूलों को सूची में स्थान नहीं मिला ऐसे में वह अगली सूची में जगह बनाने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। उधर कई केंद्र पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए तैयारी भी शुरू हो गई हैं।