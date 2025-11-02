पिता के इंतजार में शाम तक रखी रही मासूम का लाश, कलेजे के टुकड़े को जाता देख बार-बार बेसुध हुई मां

जागरण संवाददाता, एटा। गर्म पानी से भरी बाल्टी में गिरकर तीन वर्षीय मासूम आयुष की हुई मौत के बाद उसका शव कई घंटे तक पिता के इंतजार में गांव में रखा रहा। जयपुर से शाम के समय पिता पहुंच पाए, तब अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना को सुनकर गांववासी सन्न रह गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



गांव बिजौरी में मासूम का शव दोपहर एक बजे के बाद पहुंचा। शव पहुंचने के बाद माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। गांव के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। शाम तक शव पिता के आने के इंतजार में रखा रहा। सबसे ज्यादा बुरा हाल आयुष की मां प्रीती का था। वह बार-बार बेसुध हो रहीं थीं। बहनें भी अपने भाई की याद में बिलख रहीं थीं। आयुष के पिता मुकेश जयपुर की एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं।

घटना वाले दिन भी जयपुर में ही थे घटना वाले दिन भी वह जयपुर में ही थे। उनके भाई संजय ने उन्हें सूचना दी, तब वे शाम के समय यहां पहुंच पाए और सात बजे मृत बच्चे को दफना दिया गया। बिजली की राड से रविवार सुबह छह बजे पानी गर्म किया गया था और एक घंटे तक वह गर्म होता रहा। इसके बाद बच्चे की मां प्रीती ने राड को निकालकर बाहर रख दिया। सात बजे बच्चा पानी में गिर गया, उस समय राड पानी में नहीं थी वरना बच्चा करंट की चपेट में भी आ सकता था।