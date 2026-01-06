Language
    एटा नुमाइश के लिए हाईवे पर रूट होगा डायवर्ट, लोगों को जाम से मिलेगी राहत

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:23 AM (IST)

    एटा के सैनिक पड़ाव में 15 जनवरी से जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी शुरू हो रही है। शहर में संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी वाहन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। शहर के सैनिक पड़ाव में 15 जनवरी से जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ होना है। ऐसे में शहर के अंदर भीड़ का माहौल रहेगा। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन शहर के अंदर भारी वाहनों का रूट डायर्वट करने के लिए तैयारियां कर रहा है। जिससे शहर के अंदर जाम के हालात न बन सकें।

    हाईवे बाईपास के साथ ही शिकोहाबाद रोड पर मार्गो का रूट डायवर्ट किया जाएगा। जिसे लेकर यातायात पुलिस मार्गो पर रूट डायवर्ट के लिए स्थल चिन्हित कर रही है।

    ट्रैफिक पुलिस हुई एक्टिव

    जिला कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी आयोजन को लेकर अलग-अलग विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जुटे हुए हैं। उसी में यातायात पुलिस भी ट्रैफिक को लेकर सक्रिय हो गई है। जिसमें पुलिस प्रदर्शनी आयोजन को लेकर शहर के अंदर वाहनों के रूट डायवर्ट पर काम करने लगी है। प्रदर्शनी आयोजन के वक्त शहर के अंदर भीड़ के साथ ही निजी वाहनों की भी संख्या बढ़ जाती है। जिसे लेकर जाम के हालात बने रहते हैं।

    हाईवे और बाईपास पर पुलिस रहेगी तैनात

    ऐसे में प्रदर्शनी आयोजन के दौरान पुलिस भारी वाहनों के रूट डायवर्ट को लेकर कवायद करने लगी है। जिसमें पुलिस कानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, शिकोहाबाद आदि मार्गो पर आने जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्गो से गुजरने के लिए खाका तैयार कर रही है। रूट डायवर्ट होने से पहले पुलिस सभी मार्गो पर डायवर्जन वाले स्थल चिन्हित कर रही है। जिससे उसी हिसाब से डायवर्जन की सूचना सार्वजनिक की जा सके और लोग आसानी से अपने गतंव्य तक पहुंच सकें।

    टीएसआई अनिल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी आयोजन को लेकर वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। इसके लिए उच्चाधिकारियों से परामर्श लिया जा रहा है।

    कृषि प्रदर्शनी का बढ़ेगा क्षेत्रफल

    सैनिक पड़ाव में लगने वाली प्रदर्शनी में कृषि आधारित क्षेत्र अलग से विभागीय अधिकारी तैयार कराते हैं। उसी क्षेत्र के एरिया को इस बार बढ़ाया जाएगा। क्याेकिं इस बार जिला कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में विभागीय स्टालों की संख्या अधिक रहेगी। जहां पर एक माह तक लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें मौके पर लाभांवित कराने के लिए पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ऐसे में मंच के पास तैयार होने वाली कृषि प्रदर्शनी वाले क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य ने संबंधितों को निर्देशित किया है।