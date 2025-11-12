एटा में ओवरलोडिंग पर शिकंजा: तीन ट्रॉला सीज, 1.60 लाख ₹ जुर्माना वसूला
एटा में एआरटीओ ने ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें तीन ट्रॉला सीज किए गए और 12 वाहनों का चालान हुआ। परिवहन विभाग ने 1.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। एआरटीओ सतेंद्र कुमार ने बताया कि ओवरलोडिंग हादसों का कारण बनती है और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ई-रिक्शा चालकों के दस्तावेजों की भी जांच की गई।
जागरण संवाददाता, एटा। वाहनों के ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ अभियान चलाया। इस दौरान तीन ट्रोला ओवरलोड पाए गए। इनको सीज किया गया है।
इन वाहनों के साथ ही 12 वाहनाें के चालान किया गया है। परिवहन विभाग ने 1.60 जुर्माना वसूला है। साथ ही वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है। इससे ओवरलोड चलने वाले वाहन संचालकों में भगदड़ मची रहीं।
एआरटीओ ने 12 वाहनों के दस्तावेज अपूर्ण होने पर किया गया चालान
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की टीम सुबह आठ बजे नेशनल हाईवे और कासगंज हाईवे पर निकली, इसके बाद ओवरलोडिंग वाहनों की निगरानी शुरू कर दी गई। ऐसे वाहनों की जांच की गई जो रेता, बजरी और चंबल आदि भरकर ले जा रहे थे। इनको रोका गया तो 12 वाहनों के चालान किए गए। जबकि तीन वाहनों को सीज कर दिया गया।
ईरिक्शा चालकों को बिना दस्तावेज चलने पर कार्रवाई की चेतावनी
एआरटीओ सतेंद्र कुमार ने बताया कि ओवर लोडिंग वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं, इनकी वजह से सामने वाहनों की जान-माल को खतरा बना रहता है। इसको लेकर ही मंगलवार को अभियान चलाया गया है। ट्रोला में सबसे ज्यादा ओवर लोडिंग पाई गई है। इसकी वजह से चेतावनी दी गई है और चालान करने वाले वाहन संचालकों को भविष्य में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इसके साथ ही शहर में ई रिक्शा चालकों के भी ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है। अपूर्ण दस्तावेज पाएं जाने कार्रवाई की गई जबकि कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।