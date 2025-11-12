एटा में ओवरलोडिंग पर शिकंजा: तीन ट्रॉला सीज, 1.60 लाख ₹ जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, एटा। वाहनों के ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ अभियान चलाया। इस दौरान तीन ट्रोला ओवरलोड पाए गए। इनको सीज किया गया है।

इन वाहनों के साथ ही 12 वाहनाें के चालान किया गया है। परिवहन विभाग ने 1.60 जुर्माना वसूला है। साथ ही वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है। इससे ओवरलोड चलने वाले वाहन संचालकों में भगदड़ मची रहीं।

एआरटीओ ने 12 वाहनों के दस्तावेज अपूर्ण होने पर किया गया चालान



सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की टीम सुबह आठ बजे नेशनल हाईवे और कासगंज हाईवे पर निकली, इसके बाद ओवरलोडिंग वाहनों की निगरानी शुरू कर दी गई। ऐसे वाहनों की जांच की गई जो रेता, बजरी और चंबल आदि भरकर ले जा रहे थे। इनको रोका गया तो 12 वाहनों के चालान किए गए। जबकि तीन वाहनों को सीज कर दिया गया।