जानलेवा साबित हो रही कड़ाके की ठंड! एटा में सर्दी के मौसम में दो बुजुर्गाें की मौत

जागरण संवाददाता, एटा। एक सप्ताह से बढ़ी कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित हो रही है। जलेसर विकासखंड क्षेत्र में ठंड लगने से दो बुजुर्गों की मौत हो गई।

जलेसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुड़ई प्रहलाद नगर में दो की मौत



जलेसर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडई प्रहलाद नगर में ठंड के प्रकोप से दो बुजुर्गों की मौत हो गई। पूर्व प्रधान अनेक सिंह राजपूत ने बताया कि पंचायत के गांव मुडई निवासी 72 वर्षीय चरण सिंह की कड़ाके की ठंड के चलते हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं ग्राम नगला गोदी निवासी 75 वर्षीय पृथ्वी सिंह भी ठंड की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। एक ही पंचायत में दो बुजुर्गों की मौत से ग्रामीण आहत हैं।