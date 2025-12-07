DJ पर नाचते अचानक से गिरे चाचा-भतीजे: शादी वाले घर में मचा कोहराम, भात की दावत में गोली लगने से दाेनों की मौत

जागरण संवाददाता, एटा। थाना नयागांव क्षेत्र के गांव उभई असद नगर मैं शनिवार रात 10 बजे शादी समारोह में भात की दावत में डीजे पर डांस के दौरान चाचा भतीजे को गोली लग गई। भतीजे ने मौके पर जब के चाचा ने हायर सेंटर पहुंचकर दम तोड़ दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है की गोली किसने चलाई हालांकि पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है जबकि मृतकों के घरों में हाहाकार मचा है।

मृतकों के घरों में मचा हाहाकार, एक ने मौके पर दूसरे ने हायर सेंटर में तोड़ा दम गांव उभई असद नगर के रहने वाले सलमान की बरात रविवार को जानी है। इसको लेकर शनिवार को उसके यहां भात का कार्यक्रम था। रात 10 बजे उसके यहां दावत चल रही थी। इस दौरान डीजे भी बज रहा था और बच्चे डांस कर रहे थे। तभी गोलियां चलीं और डांस कर रहे 17 वर्षीय चाचा शाहरुख और उसके 12 वर्षीय भतीजे सोहेल के जा लगीं। सोहेल की मौके पर मौत हो गई। चाचा भतीजे को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया जहां चिकित्सकों ने सोहेल को मृत घोषित कर दिया जबकि शाहरुख को आगरा रेफर कर दिया जहां उसने भी उपचार के दौरान रात में दम तोड़ दिया।



गांव वाले बोले खेतों की ओर से चलाई गई गोलियां, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि खेतों की ओर से गोलियां चलाई गई। कुछ गांव वाले यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने दो फायर की आवाज सुनी थी। पुलिस के मुताबिक बहुत संभव है कि दोनाली बंदूक से गोली चलाई गई हो। दोनों के 12 बोर की गोलियां लगी हैं।

एक बंदूक धारी सहित आधा दर्जन हिरासत में



पुलिस ने एक बंदूकधारी को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिसके घर में विवाह समारोह है।उसके आधा दर्जन रिश्तेदारों को भी थाने में बिठा लिया है उनसे भी पूछताछ हो रही है। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय और क्षेत्राधिकारी अलीगंज नीतिश गर्ग मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

एएसपी ने बताया कि डीजे पर डांस के दौरान दो बच्चों की गोलियां लगी हैं और दोनों की मृत्यु हो चुकी है। संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। एक बंदूकधारी को भी हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी भी जुटाई जा रही है कि यह हर्ष फायरिंग है या किसी विवाद के दौरान गोलियां चलाई गई। घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।