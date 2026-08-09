एटा में रोडवेज ने ऑटो रौंदा: दो सवारियों की मौत, सात लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, एटा। थाना जैथरा क्षेत्र के गांव परौली सुहागपुर के निकट रविवार दोपहर एक बजे रोडवेज बस ने आटो में टक्कर मार दी। हादसे में आटो सवार 45 वर्षीय गीतम सिंह पुत्र दिवारी लाल और 35 वर्षीय सुक्को पत्नी शाकिर निवासी धुमरी थाना जैथरा की मौत हो गई। दुर्घटना में सात लोग घायल हो गए।

घायलों को जैथरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है। हादसे में सताना, कृष्णा, रेखा, नंदकिशोर सभी निवासी नगला चंदन और चंद्रपाल निवासी फगनौल व दो अन्य लोग घायल हुए हैं। एटा में दोनों को मृत घोषित किया जैथरा से गीतम सिंह और सुक्को को दो बजे एटा मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रोडवेज बस बेवर डिपो की है जो अलीगंज की ओर से एटा जा रही थी जबकि ऑटो एटा की ओर से अलीगंज जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया।