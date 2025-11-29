दो बच्चों को कमरे में बंद कर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, फरार आरोपित की तलाश में जुटी एटा पुलिस

जागरण संवाददाता, एटा। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने किशोरी के साथ खेल रहे दो बच्चों को भी कमरे में बंद कर लिया था। मामले की जानकारी परिवार को हुई तब अब मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मां को दी दुष्कर्म की जानकारी

किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर को सुबह 9.30 बजे सुशील निवासी मोहल्ला अकबरपुर हवेली ने बच्चों के साथ खेल रही किशोरी को कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी जब घर पहुंची तो उसने घटना के बारे में मां को बताया। इसके बाद मां ने आरोपित की शिकायत उसके स्वजन से की तो डरा धमका दिया।