दो बच्चों को कमरे में बंद कर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, फरार आरोपित की तलाश में जुटी एटा पुलिस
एटा में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी ने दो बच्चों को कमरे में बंद करके इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में एटा पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल सहायता प्रदान की है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, एटा। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने किशोरी के साथ खेल रहे दो बच्चों को भी कमरे में बंद कर लिया था। मामले की जानकारी परिवार को हुई तब अब मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मां को दी दुष्कर्म की जानकारी
किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 नवंबर को सुबह 9.30 बजे सुशील निवासी मोहल्ला अकबरपुर हवेली ने बच्चों के साथ खेल रही किशोरी को कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी जब घर पहुंची तो उसने घटना के बारे में मां को बताया। इसके बाद मां ने आरोपित की शिकायत उसके स्वजन से की तो डरा धमका दिया।
महिला अपनी बेटी को लेकर 27 नवंबर को कोतवाली पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। तब आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके विरुद्ध रेप एंड पॉक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है, वह भागा हुआ है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच भी की जा रही है।
