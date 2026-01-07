Language
    शीत लहर से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की गाइड लाइन, कड़ाके की ठंड में ऐसे बचाएं अपने पालतू पशु

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:55 AM (IST)

    एटा में शीत लहर का असर पशुओं पर दिख रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं और मौतें भी हुई हैं। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

    जागरण संवाददाता, एटा। यूपी में चल रही शीत लहर का असर अब पशुओं और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ठंड बढ़ने से पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और कई गांवों में पशुओं की मौत की भी सूचना मिली है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को सतर्क रहने और आवश्यक बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राम प्रकाश शर्मा की ओर से गाइडलाइन जारी कर पशुओं को ठंड से बचाने पर जोर दिया गया है।

    पशु से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी टोल फ्री नंबर 1962 पर दें

    सीवीओ ने बताया कि शीत लहर के दौरान पशु और पक्षियों को खुले आसमान के नीचे बिल्कुल न रखें। उन्हें घिरी हुई जगह, छप्पर या सुरक्षित स्थानों में रखा जाए। बाड़े में रोशनदान, दरवाजे और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक दें, ताकि ठंडी हवा सीधे पशुओं तक न पहुंचे। साथ ही पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था रखें और जलभराव न होने दें, क्योंकि नमी से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

    नवजात बच्चों को खीस (कोलस्ट्रम) अवश्य पिलाएं, बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

    डॉ. राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बिछावन के लिए पुआल, लकड़ी का बुरादा या गन्ने की खोई का प्रयोग करें। पशुओं को ताजा और स्वच्छ पानी पिलाएं। सर्दी से बचाव के लिए जूट के बोरे का झूल पहनाएं और उसे नीचे से अच्छी तरह बांध दें। आवश्यकता पड़ने पर अलाव जलाया जा सकता है, लेकिन आग पशुओं और उनके बच्चों की पहुंच से दूर रखें तथा गैस निकास के लिए रोशनदान खुला रखें।

    पशुओं को संतुलित आहार देना बेहद जरूरी

    सीवीओ ने कहा कि पशुओं को संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। ठंड के मौसम में आहार में खली, दाना और चोकर की मात्रा बढ़ा दें। धूप निकलने पर पशुओं को खुले स्थान पर धूप में खड़ा करें। नवजात बच्चों को खीस (कोलस्ट्रम) अवश्य पिलाएं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। प्रसव के बाद पशु को ठंडा पानी न पिलाकर गुनगुना पानी अजवाइन मिलाकर दें। भेड़-बकरियों में पीपीआर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए समय से टीकाकरण कराना आवश्यक है। पशु से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर संपर्क किया जा सकता है।