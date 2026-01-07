शीत लहर से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की गाइड लाइन, कड़ाके की ठंड में ऐसे बचाएं अपने पालतू पशु

जागरण संवाददाता, एटा। यूपी में चल रही शीत लहर का असर अब पशुओं और पक्षियों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ठंड बढ़ने से पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और कई गांवों में पशुओं की मौत की भी सूचना मिली है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को सतर्क रहने और आवश्यक बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राम प्रकाश शर्मा की ओर से गाइडलाइन जारी कर पशुओं को ठंड से बचाने पर जोर दिया गया है।

पशु से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी टोल फ्री नंबर 1962 पर दें सीवीओ ने बताया कि शीत लहर के दौरान पशु और पक्षियों को खुले आसमान के नीचे बिल्कुल न रखें। उन्हें घिरी हुई जगह, छप्पर या सुरक्षित स्थानों में रखा जाए। बाड़े में रोशनदान, दरवाजे और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक दें, ताकि ठंडी हवा सीधे पशुओं तक न पहुंचे। साथ ही पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था रखें और जलभराव न होने दें, क्योंकि नमी से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

नवजात बच्चों को खीस (कोलस्ट्रम) अवश्य पिलाएं, बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता डॉ. राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बिछावन के लिए पुआल, लकड़ी का बुरादा या गन्ने की खोई का प्रयोग करें। पशुओं को ताजा और स्वच्छ पानी पिलाएं। सर्दी से बचाव के लिए जूट के बोरे का झूल पहनाएं और उसे नीचे से अच्छी तरह बांध दें। आवश्यकता पड़ने पर अलाव जलाया जा सकता है, लेकिन आग पशुओं और उनके बच्चों की पहुंच से दूर रखें तथा गैस निकास के लिए रोशनदान खुला रखें।