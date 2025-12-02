Language
    चलते-चलते सड़क पर गिरे और पल भर में थम गईं सांसें, सर्दी बढ़ने ही हार्ट अटैक के केस बढ़े; एटा में महिला सहित दो की मौत

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    एटा में सर्दी बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की अखबार लेने जाते समय अचानक मौत हो गई, जबकि एक महिला की हार्ट अटैक से जान चली गई। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और हृदय रोगियों को ठंड से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। वर्तमान समय में अचानक मौतों के बढ़ते मामलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोमवार की सुबह आगरा रोड पर एक दर्दनाक घटना उस समय सामने आई, जब लगभग साढ़े नौ बजे एक बुजुर्ग पैदल ही बस स्टैंड की ओर अखबार लेने जा रहे थे।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह सामान्य रूप से चल रहे थे, तभी अचानक सड़क पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और स्वजन को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सर्दी बढ़ने से बढ़ी स्वास्थ्य समस्याएं, मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में उमड़ी भीड़

    शहर के मोहल्ला द्वारिकापुरी निवासी बसंत कुमार शर्मा 76 वर्ष की चलते-चलते मौत हुई है। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। स्वजन का कहना है कि वह पैदल ही रोजाना सुबह अखबार लेने जाते थे। उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी की शिकायत भी नहीं थी, लेकिन अचानक गिरकर सांसें थम जाने से सभी हैरान हैं। डॉक्टरों ने प्रारंभिक अनुमान में हार्ट फेल होने की आशंका जताई है।

    सीने में दर्द के बाद रास्ते में मौत

    वहीं शनिवार की शाम रेलवे रोड निवासी अंजली पांडेय 42 वर्ष पत्नी राजेश पांडेय की हार्ट अटैक से मौत हुई है। स्वजन का कहना है कि अचानक सीने में दर्द हुआ और कुछ ही देर में उनकी स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में दिल के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

    ठंड का बढ़ रहा प्रकोप

    वहीं सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते मेडिकल कालेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सुबह से ही अस्पताल में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

    सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा का कहना है कि मौसम में अचानक हुए बदलाव से बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। सलाह दी है कि ठंड के मौसम में सुबह-शाम बाहर निकलने से परहेज करें, गरम कपड़ों का उपयोग करें और किसी भी प्रकार की सीने में दर्द, अत्यधिक थकान, सांस फूलने या चक्कर आने जैसी स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।