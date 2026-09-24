नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में बजेंगे जलेसर के घंटी-घुंघरू, एटा के उद्यमियों ने सजाए स्टॉल

जागरण संवाददाता, एटा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 के चतुर्थ संस्करण में जिला के स्थानीय उत्पाद भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले ट्रेड शो में जिले के उद्यमियों ने अपने उत्पादों के साथ पहुंचकर स्टाॅल सजा लिए हैं।

जलेसर के एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री बाल गोविंद बंसल, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी तथा जलेसर के पीतल उत्पादों के जीआइ टैग का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुहम्मद नईम अंसारी, आर्ट मेटल वेयर प्रतिभाग कर रहे हैं। इनके स्टाल पर पीतल के घुंघरू, घंटी, घंटा समेत अन्य उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।