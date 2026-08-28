प्रोटोकॉल में आप बड़े हैं या हम? एटा में फोन न उठाने पर डीएम पर भड़कीं मंत्री बेबी रानी मौर्य; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, एटा। प्रदेश प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाधिकारी अरविंद सिंह के बीच हुई बातचीत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह वीडियो मंत्री द्वारा डीएम को की गई फोन कॉल का है।

मंत्री यहां बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आईं थीं। गार्ड आफ आनर के दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने स्वागत के लिए मंत्री को बुके दिया।

इस दौरान मंत्री बोली कि हमने कॉल किया लेकिन आप ने फोन नहीं उठाया। बातचीत थोड़ी आगे और बढ़ी तो मंत्री वीडियो में कह रही हैं कि प्रोटोकॉल में आप बड़े हैं या हम। इस पर जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप।