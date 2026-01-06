एटा में सपा नेता के अवैध ईंट भट्ठे पर बड़ी कार्रवाई, राजस्व और खनन विभाग ने आग बुझाई
पर्यावरण विभाग ने राजस्व और खनन विभाग के साथ मिलकर अलीगंज, एटा में सपा नेता मुकेश यादव के खाटू श्याम ईंट उद्योग पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से संचाल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज। सपा नेता राई रोड स्थित खाटू श्याम ईंट उद्योग पर पर्यावरण विभाग ने राजस्व विभाग की टीम के साथ सोमवार को कार्रवाई की। भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी में जलते ईंट भट्ठे की आग बुझाई गई, जिससे भट्ठे का संचालन पूरी तरह ठप हो गया। फायर कर्मियों ने भट्ठे की आग पर काबू पाया। इस कार्रवाई से भट्ठा मालिक को लाखों रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है।
जेसीबी और मिट्टी मिलाने वाला मिक्सर जब्त कर कोतवाली में जमा कराया था
बताया गया कि इससे पहले शुक्रवार को खनन विभाग ने इसी ईंट उद्योग पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी और मिट्टी मिलाने वाला मिक्सर जब्त कर कोतवाली में जमा कराया था। इसके बाद सपा नेता मुकेश यादव की मुश्किलें और बढ़ गईं। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई मंडल आयुक्त को मिली शिकायत के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया कि भट्ठा मालिक ने प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट नहीं लिया था और खनन से संबंधित रायल्टी भी जमा नहीं की गई थी।
एनओसी भी नहीं ली
वैधता जुलाई 2025 में समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद भट्ठा संचालित किया जा रहा था। साथ ही पर्यावरण विभाग की एनओसी भी नहीं ली गई थी। पर्यावरण विभाग के अवर अभियंता अभिषेक सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें भट्ठा अवैध रूप से संचालित पाया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जलते ईंट भट्ठे की आग बुझाकर तत्काल कार्रवाई की गई है।
