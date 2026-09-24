एटा की जलेशर विधानसभा में एक करोड़ 40 लाख से बनेंगे तीन मार्ग, विधायकों ने मिलकर किया शिलान्यास

जागरण संवाददाता, एटा। जलेसर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलने लगी है। मौजूदा सत्र में क्षेत्र में सात सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इनमें चार सड़कों के पूर्व में शिलान्यास के बाद शनिवार को तीन नई सड़कों का शिलान्यास जलेसर विधायक संजीव दिवाकर, सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड और कासगंज विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने किया। तीनों मार्गों पर करीब एक करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे।

रसीदपुर माइट्रोल से खंजरपुर तक 725 मीटर सड़क का निर्माण 60 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। दलसापुर-जमालपुर मार्ग से केसरी के खेत तक 800 मीटर सड़क के लिए 40 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह जौहरपुर प्राथमिक विद्यालय से दयारामपुर तक 500 मीटर सड़क का निर्माण करीब 39.50 लाख रुपये की लागत से होगा।