पहले कुर्सी पर बैठाया फरियादी, फिर अधिकारी से सामना कराकर दूर कराई समस्या, IAS एम अरूणमोली की एटा में नई पहल

जागरण संवाददाता, एटा। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष पद पर तैनात 2017 बैच की आईएएस एम अरूणमोली को जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है। जनसमस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत जनपद स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए हैं।

सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनसमस्याएं सुनेंगे अधिकारी जिलाधिकारी ने जनता दर्शन को ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी जोड़ा है। शुक्रवार को जनता दर्शन के दौरान उनके समक्ष पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कराया गया। शिकायतकर्ता के सामने ही अधिकारियों से प्रकरण की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली गई।

डीएम सभागार में मौजूद जिलाधिकारी। तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की जांच कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए और प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबंधित अधिकारियों से कराया जा रहा सीधा संवाद नई व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी के बीच सीधे संवाद से प्रकरण की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। जिला प्रशासन की इस पहल से जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है।