पत्नी को तलाक दिए बिना रचाई दूसरी शादी, फंस गए पति के साथ नौ लोग; तलाश रही यूपी पुलिस
एटा में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके पति ने शहर में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी महिला को तलाक दिए बिना ही उसके पति ने दूसरी महिला से शादी रचा ली। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित महिला ने नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों की तलाश कर रही है।
महिला ने रिपोर्ट कराई दर्ज
कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी महिला रिंकी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनकी शादी संदीप निवासी विजय नगर गाजियाबाद के साथ हुई थी। इसके बाद ससुरालीजन उसे परेशान करने लगे। इतना ही नहीं उसे तलाक दिए बिना ही शहर निवासी दूसरी महिला से शादी रचा ली। इसकी जानकारी जब महिला को हुई तो उसने दूसरी शादी का विरोध किया। इतना ही नहीं ससुरालियाें के उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली नगर में पति सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस जांच कर आरोपितों की तलाश कर रही है।
दहेज हत्या की रिपोर्ट
थाना बागवाला क्षेत्र के गांव ओनघाट में हुई महिला सरिता की मृत्यु मामले में पिता ने पांच ससुरालियाें के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना जसरथपुर क्षेत्र के गांव अहरई विचनपुर निवासी महेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सरिता की चार दिसंबर को पति सचिन निवासी ओनघाट सहित पांच लोगों ने दहेज में दो लाख रुपये न देने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। पिता की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है।
