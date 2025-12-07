पत्नी को तलाक दिए बिना रचाई दूसरी शादी, फंस गए पति के साथ नौ लोग; तलाश रही यूपी पुलिस

जागरण संवाददाता, एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी महिला को तलाक दिए बिना ही उसके पति ने दूसरी महिला से शादी रचा ली। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित महिला ने नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों की तलाश कर रही है।

महिला ने रिपोर्ट करा ई दर्ज कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी महिला रिंकी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनकी शादी संदीप निवासी विजय नगर गाजियाबाद के साथ हुई थी। इसके बाद ससुरालीजन उसे परेशान करने लगे। इतना ही नहीं उसे तलाक दिए बिना ही शहर निवासी दूसरी महिला से शादी रचा ली। इसकी जानकारी जब महिला को हुई तो उसने दूसरी शादी का विरोध किया। इतना ही नहीं ससुरालियाें के उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली नगर में पति सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस जांच कर आरोपितों की तलाश कर रही है।