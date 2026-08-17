एटा में मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप: मेडिकल कॉलेज में 50 से ज्यादा मरीज, प्रमुख लक्षण और बचाव के तरीके

जागरण संवाददाता, एटा! मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेज में शनिवार को कई दिनों से बुखार से परेशान किशोरी और महिला को स्वजन उपचार के लिए लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच कराई तो दोनों में मलेरिया संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों को वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। मेडिसिन और पीडियाट्रिक वार्ड में करीब 50 मरीज वायरल बुखार के भर्ती हैं। इनमें बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हैं।

ब्लॉक सकीट क्षेत्र के गांव निधौली खुर्द निवासी संजय कुमार की 18 वर्षीय बेटी शिवानाी की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई है। इसको मेडिसन वार्ड में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है।

स्वजन ने बताया कि एक सप्ताह से बुखार आ रहा था, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलन के बाद मेडिकल कॉलेज की इमजरेंसी लेकर पहुंचे। यहां से जांच कराने के बाद वार्ड में संभावित मलेरिया होने की बात कहते हुए भर्ती करा दिया। सोमवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हुई है और अब इलाज कराया जा रहा है।

गांव निधौली खुर्द और धुमरी की महिला की जांच में हुई है मलेरिया की पुष्टि कस्बा धुमरी निवासी शांती स्वरूप की पत्नी 30 वर्षीय बृजेश कुमारी की जांच में भी मलेरिया पॉजिटिव आया है। स्वजन का कहना है कि चार दिनों से बुखार आया था, निजी चिकित्सकों से इलाज कराया गया। लेकिन आराम नहीं मिलने पर शनिवार की दोपहर में मेडिकल कॉलेज लेकर आए और भर्ती कराया गया है।

वायरल बुखार से बच्चे भी पीड़ित चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ मच्छरों की सक्रियता बढ़ने से मलेरिया समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बुखार आने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से जांच और परामर्श लेना जरूरी है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, साफ-सफाई रखने और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार लगातार बुखार रहने पर रक्त की जांच कराना जरूरी है, ताकि बीमारी का समय से पता चल सके और उपचार शुरू किया जा सके।