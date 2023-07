Etah News: पिता-भाई ने गला दबाकर की अर्चना की हत्या, खानदान के ही एक युवक से करती थी प्रेम; जेल भेजे गए आरोपी

Honor Killing के आरोपी पिता व पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अर्चना के शव का कुछ पता नहीं चला। बेटी खानदान के भाई लगने वाले विवेक से प्रेम करती थी व शादी करना चाह रही थी। इसलिए पिता व भाई ने योजनाबद्ध तरीके से छह जुलाई को अर्चना की गला दबाकर हत्या कर दी।

हजारा नहर में तीन दिन तलाशने के बाद भी नहीं मिला युवती का शव

