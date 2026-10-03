एटा को मिला बड़ा प्रतिनिधित्व: अभिषेक कृष्ण दुबे बने भाजपा यूपी के प्रदेश प्रवक्ता

डिजिटल टीम, एटा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा एटा निवासी अभिषेक कृष्ण दुबे को प्रदेश संगठन में 'प्रदेश प्रवक्ता' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस घोषणा के बाद से ही एटा जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह और हर्ष की लहर है।

संगठन में लंबा और समर्पित अनुभव अभिषेक कृष्ण दुबे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। इससे पूर्व वे भाजपा युवा मोर्चा (BJYM), उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और राजस्थान राज्य के सह-प्रभारी के रूप में भी अपनी संगठनात्मक क्षमता साबित कर चुके हैं।

तकनीक, पत्रकारिता और जनसंचार का बेहतर संयोजन अभिषेक दुबे का सामाजिक और पेशेवर अनुभव बहुआयामी रहा है। इंजीनियरिंग में स्नातक और पत्रकारिता में परास्नातक अभिषेक दुबे ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में अपनी तकनीकी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वे दिल्ली की एक प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशंस एजेंसी में भी कार्य कर चुके हैं। तकनीकी ज्ञान, पत्रकारिता और मीडिया जनसंचार के इस अनुभव के बल पर उन्हें पार्टी का पक्ष तथ्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से जनता तथा मीडिया के समक्ष रखने के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है।

एटा जनपद के लिए गौरव का पल स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से एटा को प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में अभिषेक दुबे को प्रदेश प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलना पूरे जिले के लिए मान-सम्मान और गौरव की बात है।