एटा में मोबाइल पर बात करते ऑटो चालक ने खाेया संतुलन, डंपर से टकराया; डेढ़ साल की बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता, एटा। थाना बागवाला क्षेत्र के जीसखपुर समीप गुरुवार दोपहर दो बजे ऑटो चालक मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी समय उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में ऑटो डंपर से टकरा गया। इससे ऑटो सवार डेढ़ वर्षीय बेटी की मृत्यु हो गई। जबकि उसकी मां सहित तीन लोग घायल हो गए।

मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खुटियाना निवासी सर्वेश देवी अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी जानवी के साथ बागवाला क्षेत्र के गांव कनिकपुर ऑटो में सवार होकर जा रही थी। ऑटो लेकर चालक थाना बागवाला क्षेत्र के जीसखपुर समीप पहुंचा ही था। उसी समय वह मोबाइल पर बात करने लगा।

इससे चालक का संतुलन खो गया और अचानक सामने से आ रही रोडवेज बस को देख घबरा गया। इसके बाद सामने से आ रहे डंपर से ऑटो टकरा गया। इससे आटो सवार जानवी उसकी मां सर्वेश के साथ ही पल्लवी एवं उनकी बेटी महक निवासी बमनई पिलुआ गंभीर रूप से घायल हो गई। अचानक हुई टक्कर लगने की आवाज सुनकर आस पास के साथ ही राहगीराें की मौके पर भीड़ जुट गई।