एटा में नवविवाहिता ने पति को ठुकराया, बोली...मैं प्रेमी की अमानत

जागरण संवाददाता, एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र में शादी होकर आई नवविवाहिता ने पति को दो टूक जबाव दे डाला, महिला ने बताया कि उसका प्रेम संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ है, उसी को वह अपना पति मानती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्त्री धर्म नहीं निभा सकती। इस तरह की बात सुनने के बाद मामला स्वजन तक पहुंच गया।

इस पर लड़के के पिता ने लड़की के स्वजन को जानकारी दी, मगर दोनों के बीच बात न बनने पर लड़का पक्ष ने लड़की और उसके स्वजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी युवक की शादी फिरोजाबाद निवासी युवती के साथ एक मार्च 2025 को हुई। जिसे दोनों पक्षों की तरफ से धूमधाम से पूरी कराई। शादी होने के बाद युवती दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो वहां उसका जोरशोर से स्वागत किया गया।

दिन भर की रस्में पूरी होने के बाद ससुराल में युवती के पास जब पति पंहुचा तो पहले ही नवविवाहिता ने दाे टूक जबाव दे डाला। जबाव में महिला ने पति से कहा कि वह किसी दूसरे की अमानत है। उससे उसका लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा है। जिसके चलते उसे ही वह अपना पति मान चुकी है।

इस तरह की बात सुनने के बाद युवक ने मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया, मगर बात न बनने पर मामला खुल गया और स्वजन के बीच पहुंच गया। पति पत्नी के बीच संबंध भी खराब होने लगे। इस तरह की जानकारी लड़का और लड़की पक्ष के लोगों में पंचायत भी हुई, मगर कोई समाधान नहीं निकल सका।

इसके बाद महिला अपनी ससुराल से चली गई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध अधिक खराब होने लगे। धीरे-धीरे रिश्ता टूट गया। इसके बाद लड़का पक्ष के लोगों ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें लड़की के पिता सहित अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है।