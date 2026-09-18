पुरुषों में भी मिल रहे स्तन कैंसर के लक्षण, एटा में दरोगा समेत तीन केस में पुष्टि

जागरण संवाददाता, एटा। मेडिकल कालेज की साइटोलाजी लैब में शरीर के विभिन्न हिस्सों में बनने वाली गांठों की जांच का दायरा बढ़ा है। जनवरी से अब तक 400 से अधिक मरीजों की गांठों की जांच की जा चुकी है। इनमें 50 से अधिक मरीजों में कैंसर की पुष्टि हुई है।

खास बात यह है कि महिलाओं के साथ पुरुषों के स्तनों में भी कैंसर के लक्षण सामने आ रहे हैं। एक दारोगा समेत तीन पुरुषों में स्तन की गांठ की जांच के दौरान कैंसर की पुष्टि हुई है। चिकित्सकों के अनुसार पुरुषों में स्तन कैंसर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, लेकिन गांठ बनने पर इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। मेडिकल कालेज में जांच के लिए आने वाले मरीजों में कई ऐसे भी होते हैं, जिनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में लंबे समय से गांठ बनी होती है।

जांच के बाद उसकी प्रकृति स्पष्ट होने पर आगे के उपचार की दिशा तय की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर में बनने वाली हर गांठ कैंसर नहीं होती। हालांकि यदि गांठ तेजी से बढ़ रही हो, आकार में सख्त हो, आसपास के ऊतक से चिपकी महसूस हो या इसके साथ भूख कम लगने तो चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है।

समय पर जांच होने से संदिग्ध गांठ की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साइटोलाजी लैब में गांठ से कोशिकाओं का नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है। गांठ को न करें नजरअंदाज साइटोलाजी लैब की सीनियर रेजीडेंस डा. रेखा जैन ने बताया कि शरीर में किसी भी तरह की गांठ को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुरुषों के स्तन में गांठ होने पर भी जांच कराना जरूरी है।