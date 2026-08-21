एटा में सावन के आखिरी सोमवार पर रूट डायवर्जन, पालन नहीं करने पर लगेगा मोटा जुर्माना
एटा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार से सोमवार तक रूट डायवर्ट किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और वाहन सीज करने का प्रावधान है।
HighLights
कांवड़ यात्रा के लिए शुक्रवार से सोमवार तक रूट डायवर्ट।
नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये जुर्माना, वाहन सीज होगा।
जागरण संवाददाता, एटा। कावंड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार से रूट डायवर्ट कर दिया गया है। पुलिस वाहन चालकों से अनुरोध कर रही है कि डायवर्जन का पालन करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन ले जाने पर 25 हजार रुपये तक का जर्माना भुगतना पड़ेगा। वाहन को सीज भी कर दिया जाएगा। रोडवेज बस अड्डा शहर से हटाकर ओवर ब्रिज पर स्थापित कर दिया गया है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। डायवर्जन सोमवार तक लागू रहेगा। एसएसपी डा. इलामारन ने अधीनस्थों से कहा है कि शुक्रवार से कांवड़ यात्रा तेज हो गई है। यह देखा जाए कि हादसों को लेकर कौन से स्थान संवेदनशील हैं, वहां की विशेष निगरानी की जाए।
बैरीकेडिंग व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। तीन सोमवार बीत चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 10 लाख कांवड़िया शहर से होेकर गुजरे हैं। इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश के कांवड़िया ही सड़क पर दिखाई दे रहे हैं।
सावन के अंतिम सोमवार से पहले इस तरह डायवर्ट रहेगा रूट
- पिलुआ की ओर से ही आने वाले भारी वाहन जिन्हें फिरोजाबाद की तरफ जाना है उन्हें एटा बाईपास से कुरावली होते हुए घिरोर, शिकोहाबाद से फिरोजाबाद की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
- एटा से बदायूं, बरेली की तरफ जाने वाले भारी वाहन ओंनघाट चौकी होते हुए सिढ़पुरा, गंजडुंडवारा से कादरगंज होकर बदायूं में दाखिल होंगे।
- मैनपुरी की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को एटा बाईपास से अलीगढ़ की तरफ भेजा जाएगा।
- अगर किसी वाहन को बदायूं, बरेली जाना है तो उसे एटा बाईपास से सिढ़पुरा, गंजडुंडवारा और कादरगंज होते हुए बरेली डायवर्ट किया जाएगा।
- कासगंज की तरफ से फिरोजाबाद को जाने वाले वाहनों को कासगंज, एटा बार्डर से बांधे मोड़ अमांपुर होते हुए एटा बाईपास से होकर मलावन, कुरावली, घिरोर, शिकोहाबाद होते हुए फिरोजाबाद भेजा जाएगा, इसी तरह वापस होंगे।
- शिकोहाबाद से एटा की ओर आने वाले भारी हल्के अथवा आवश्यक वस्तुओं वाले वाहन शिकोहाबाद से घिरोर, मैनपुरी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे, इसी मार्ग से वापस होंगे।
- टूंडला से एटा की ओर आने वाले भारी वाहन ओवरब्रिज से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, घिरोर, कुरावली, मलावन से एटा बाईपास सिढ़पुरा से होते हुए गंजडुंडवारा, बदायूं, बरेली जाएंगे।
- एटा-कासगंज मार्ग वन-वे रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार और सोमवार को दोपहिया वाहन भी शहर में प्रतिबंधित किए जाएंगे।