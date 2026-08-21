एटा में सावन के आखिरी सोमवार पर रूट डायवर्जन, पालन नहीं करने पर लगेगा मोटा जुर्माना

जागरण संवाददाता, एटा। कावंड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार से रूट डायवर्ट कर दिया गया है। पुलिस वाहन चालकों से अनुरोध कर रही है कि डायवर्जन का पालन करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन ले जाने पर 25 हजार रुपये तक का जर्माना भुगतना पड़ेगा। वाहन को सीज भी कर दिया जाएगा। रोडवेज बस अड्डा शहर से हटाकर ओवर ब्रिज पर स्थापित कर दिया गया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। डायवर्जन सोमवार तक लागू रहेगा। एसएसपी डा. इलामारन ने अधीनस्थों से कहा है कि शुक्रवार से कांवड़ यात्रा तेज हो गई है। यह देखा जाए कि हादसों को लेकर कौन से स्थान संवेदनशील हैं, वहां की विशेष निगरानी की जाए।