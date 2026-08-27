एटा: जलेसर में बनेंगी सात सड़कें, शासन से 8.30 करोड़ मंजूर, 24 गांवों को होगा फायदा

संवाद सहयोगी, जलेसर (एटा)। लंबे समय से सड़क की मांग करते आ रहे ग्रामीणों को अब सरपट चलने लायक रोड मिलेगी। विधायक संजीव दिवाकर के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 8.30 करोड़ रुपये की लागत से सात सड़क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

इन मार्गों का निर्माण विधानसभा चुनाव से पूर्व कराए जाने की बात कही गई है। सड़कों के निर्माण से करीब दो दर्जन गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विधायक ने बताया कि उनके दोनों कार्यकाल में जलेसर क्षेत्र के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए करीब एक हजार छोटी-बड़ी सड़कों का निर्माण कराया गया है। क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है।