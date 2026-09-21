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एटा: कोर्ट परिसर में बिगड़ी महिला जज की तबियत, मेडिकल काॅलेज में कराया गया भर्ती

By Anil Kumar Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:49 PM (IST)

एटा न्यायालय परिसर में एक महिला जज की अचानक तबियत बिगड़ गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ और घबराहट के ...और पढ़ें

एटा मेडिकल कॉलेज।

एटा मेडिकल कॉलेज।

जागरण संवाददाता, एटा। न्यायालय परिसर में सोमवार दोपहर चेंबर में बैठी एक महिला जज की अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ घबराहट हुई और कुछ ही देर में वह अर्धबेहोशी की हालत में पहुंच गईं। गंभीर स्थिति देखकर न्यायिक कर्मी उन्हें तत्काल मेडिकल कालेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे।

यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया। उपचार मिलने के बाद उनकी हालत में सुधार बताया गया है। न्यायिक कर्मियों के अनुसार महिला जज सुबह से ही स्वयं को असहज महसूस कर रही थीं। उन्होंने तबियत खराब होने की बात भी बताई थी। इसके बावजूद वह न्यायालय में अपने चेंबर में बैठी थीं

दोपहर में पेशकार किसी कार्य से उनके चेंबर में पहुंचीं तो उनकी हालत गंभीर दिखाई दी। आवाज लगाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो तत्काल अन्य न्यायिक कर्मियों को जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें बिना देर किए मेडिकल कालेज ले जाया गया। मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में पहुंचने पर चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया।

सांस लेने में परेशानी और अर्धबेहोशी की स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने आवश्यक जांच कराने के साथ निगरानी में उपचार दिया। कुछ समय बाद उनकी हालत में सुधार होने की जानकारी मिली

मेडिकल कालेज के सीएमएस डा. सुरेश चंद्रा ने बताया कि महिला जज को गंभीर हालत में इमरजेंसी लाया गया था। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।