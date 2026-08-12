एटा में दरोगा और सिपाही को उम्र कैद, 21 साल बाद आया फैसला; प्रधानी के चुनाव में हिरासत में हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, एटा। प्रधानी के चुनाव में रंजिश से जुड़े मामले में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होने के मामले में 21 साल बाद फैसला बुधवार को आया। इसमें कोर्ट ने दरोगा और सिपाही को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

वर्ष 2005 में थाना जैथरा में हुई गांव बहगो निवासी 40 वर्षीय युवक मोहरपाल सिंह उर्फ पप्पू की हत्या के दोषी दरोगा गजराज सिंह और आरक्षी महावीर सिंह को सत्र न्यायाधीश एटा राकेश धर दुबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधानी के चुनाव के दौरान हुई मारपीट के मामले में माेहरपाल को पुलिस थाने लेकर आई थी। जहां हिरासत में उसकी पिटाई की गई।

पुलिस शव गायब करने की योजना बना रही थी, मगर लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ऐसा नहीं कर सकी। इस मामले में थानाध्यक्ष मनीष यादव निवासी शिवदरा थाना चौबेपुर बाराणसी, आरक्षी महावीर सिंह निवासी नगला बुधू थाना वेदपुरा इटावा, मिढ़ईलाल निवासी नगला दिलीप थाना छिबरामऊ कन्नौज, गजराज सिंह निवासी नगला शीतल थाना जसराना फिरोजाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।