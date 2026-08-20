एटा: खेत में ले जाकर किशोरी से चार किशोरों ने किया बारी-बारी से दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, एटा। मारहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ चार किशोरों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 15 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे शौच के लिए घर से निकली किशोरी को चारों किशोर मक्का के खेत में खींचकर ले गए। वहां दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने के बाद बुधवार को स्वजन ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो की तलाश की जा रही है। स्वजन ने पुलिस को बताया कि 15 अगस्त की रात 11:30 बजे किशोरी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के गांव समसपुर निवासी चार किशोर उसे मक्का के खेत में खींच कर ले गए। आरोप है कि खेत में चारों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और स्वजन को आपबीती बताई। इसके बाद पिता द्वारा पुलिस को बुधवार शाम तहरीर दी गई। रात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दो आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उनसे दिनभर पूछताछ की गई। जबकि किशोरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया । वहीं, दो अन्य आरोपी भागे हुए बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।