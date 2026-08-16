खारे पानी की समस्या होगी खत्म, 214 गांवों को मिलेगा नहर से पानी, साढ़े चार लाख लोगों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, एटा। जल जीवन मिशन के तहत खारे पानी और फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

जलेसर विधानसभा क्षेत्र, सकीट और शीतलपुर विकासखंड के कुल 214 गांवों को सतही जल स्रोत (नहर का पानी) आधारित पेयजल योजना से आच्छादित करने के लिए प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। योजना पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना से करीब साढ़े चार लाख ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने जलेसर विधानसभा क्षेत्र तथा सकीट और शीतलपुर के खारे पानी से प्रभावित गांवों के लिए सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना की मांग रखी थी। इसके बाद योजना की प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जलेसर विधानसभा क्षेत्र के 185 गांव तथा सकीट और शीतलपुर विकासखंड के 29 गांव योजना में शामिल किए गए हैं। इन गांवों में नहर के पानी को शुद्ध कर पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाने की योजना है। परियोजना के तहत तीन स्वच्छ जल जलाशय (सीडब्ल्यूआर) बनाने और पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है।