एटा: 20 करोड़ से बनेंगी 21 किलोमीटर की सड़कें, इन गांवों तक पहुंचने में नहीं होगी अब परेशानी

जागरण संवाददाता, एटा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर करने के लिए 11 कच्चे संपर्क मार्गों का नवनिर्माण कर उन्हें पक्का बनाया जाएगा। इन मार्गों की कुल लंबाई 20.55 किलोमीटर है। विभिन्न मार्गों के निर्माण पर करीब 20.03 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मार्गों के पक्का होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क बेहतर होगा।

योजना के तहत धुमरी-पटियाली मार्ग के किलोमीटर 11 से जवाहरनगर पुरसारी संपर्क मार्ग, तरगंवा-वीरपुरा मार्ग से अल्लाहपुर होते हुए वरना तक, परौली-विछंद मार्ग से दतौली तक तथा विल्सढ़-राजा का रामपुर मार्ग से विल्सढ़ मंदिर होते हुए चंदनपुर तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।

इसी तरह ग्राम सावा से गढ़िया, हाडई से निगोह हसनपुर, राधेनगर पक्की सड़क से मुबारिकपुर सराय होते हुए वाहिदपुर, जीटी रोड मलावन टोल के पास से पुराव तक, सेनाकलां-खरगपुर मार्ग से सफेदपुर ईशन नदी तक, खड़ौआ से मिर्जापुर और एटा-सकीट मार्ग से रामगढ़ तक के कच्चे मार्ग भी पक्के किए जाएंगे।



इनमें परौली-विछंद से दतौली मार्ग की लंबाई 3.50 किलोमीटर और लागत करीब 2.64 करोड़ रुपये है। राधेनगर से वाहिदपुर तक 2.70 किलोमीटर मार्ग पर करीब 2.24 करोड़ रुपये तथा तरगंवा-वीरपुरा से वरना तक 2.60 किलोमीटर मार्ग पर करीब 2.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अन्य मार्गों की लंबाई एक से दो किलोमीटर के बीच है।