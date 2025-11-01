एटा में कचहरी से प्रिंटिस कॉलेज तक बनेगी सीसी सड़क, सर्वे का काम पूरा, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, एटा। शहर के प्रमुख मार्गों में शुमार कचहरी क्षेत्र की जर्जर सड़क अब लोगों की परेशानी का कारण नहीं बनेगी। लंबे समय से गड्ढों में तब्दील हो चुके इस मार्ग का अब सीसी निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। यह निर्माण कार्य आंबेडकर मूर्ति से लेकर प्रिंटिस गर्ल्स इंटर कालेज तक कराया जाएगा।

इस योजना के तहत बन रही सड़क इस सड़क का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किया जाएगा। इस मार्ग की दशा कई वर्षों से खराब है। बरसात के दौरान जगह-जगह पानी भर जाने और गड्ढों के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। इस मार्ग से रोजाना कलेक्ट्रेट, एसएसपी कार्यालय, न्यायालय और अन्य सरकारी दफ्तरों तक हजारों लोग आवागमन करते हैं। सड़क के बनने से इन सभी को बड़ी राहत मिलेगी।