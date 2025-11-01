Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटा में कचहरी से प्रिंटिस कॉलेज तक बनेगी सीसी सड़क, सर्वे का काम पूरा, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    एटा में कचहरी से प्रिंटिस कॉलेज तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे इस सड़क निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इस सड़क के बनने से राहगीरों को आवागमन में सुविधा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, एटा। शहर के प्रमुख मार्गों में शुमार कचहरी क्षेत्र की जर्जर सड़क अब लोगों की परेशानी का कारण नहीं बनेगी। लंबे समय से गड्ढों में तब्दील हो चुके इस मार्ग का अब सीसी निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। यह निर्माण कार्य आंबेडकर मूर्ति से लेकर प्रिंटिस गर्ल्स इंटर कालेज तक कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस योजना के तहत बन रही सड़क

    इस सड़क का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किया जाएगा। इस मार्ग की दशा कई वर्षों से खराब है। बरसात के दौरान जगह-जगह पानी भर जाने और गड्ढों के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। इस मार्ग से रोजाना कलेक्ट्रेट, एसएसपी कार्यालय, न्यायालय और अन्य सरकारी दफ्तरों तक हजारों लोग आवागमन करते हैं। सड़क के बनने से इन सभी को बड़ी राहत मिलेगी।

    पालिकाध्यक्ष सुधा गुप्ता ने बताया कि परियोजना का सर्वे पूरा कर लिया गया है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। निर्माण के दौरान गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे। कचहरी रोड की स्थिति वर्षों से बदहाल थी। वाहन चालकों को गड्ढों से बचने के लिए प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।