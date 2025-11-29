नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष के रोड शाे में उमड़ी भारी भीड़, एटा पुलिस को करना पड़ा रूट डायवर्ट
एटा में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ से एटा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से लाद दिया। जगह-जगह पुष्प वर्षा हुई और भाजपा कार्यालय पर अभिनंदन किया गया। रोड शो में उमड़ी भीड़ के कारण यातायात को भी डायवर्ट करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, एटा। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में फूल-मालाएं लेकर भीड़ कई घंटे तक आसपुर स्थित टोल प्लाजा पर इंतजार करती रही। वाहनों के लंबे काफिले के साथ रोड शो करते हुए जिलाध्यक्ष शहर में दाखिल हुए।
इस दौरान तमाम स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। रोड शो का समापन भाजपा कार्यालय पर हुआ, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। इस दौरान नारेबाजी से माहौल गुंजायमान रहा। जगह-जगह पुष्प वर्षा होती रही।
रोड शो में शामिल वाहनों की लंबी कतार
भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शुक्रवार सुबह लखनऊ से एटा के लिए काफिले के साथ रवाना हुए। मैनपुरी जिले के भोगांव, कुरावली पर भाजपा कार्यकर्ता एवं अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। एटा जनपद की सीमा में दाखिल होते ही मलावन पर स्वागत किया गया। कंगरौल पर भी स्वागत करने वाले पहले से ही एकत्रित थे। वहां भी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को फूल-मालाओं से लाद दिया। इसके बाद टोल प्लाजा पर सुबह से ही खासी भीड़ एकत्रित थी।
काफिले के साथ पहुंचे पार्टी कार्यालय
भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि के अलावा वैश्य समाज एवं व्यापारी सहित विभिन्न वर्गों के लोग अपने-अपने वाहनों के साथ पहुंचे हुए थे। टोल प्लाजा पर आधा घंटे तक स्वागत का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद वाहनों का काफिला एटा के लिए रवाना हुआ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया
मंडी समिति पर बड़ी संख्या में गल्ला व्यापारी एकत्रित थे, उन्होंने भी स्वागत किया और फूल-मालाओं से लाद दिया। इसके बाद गिहार समाज के लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया और ढोल बजवाए। काफिले शहर में जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही भीड़ भी बढ़ती चली गई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद काफिला राम दरबार पहुंचा, जहां पूजा-अर्चना की। अंत में रोड शो का समापन भाजपा कार्यालय पर हुआ, जहां भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जैन सहित अन्य तमाम पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
डायवर्ट करना पड़ा रूट
रोड शो में शामिल वाहनों के लंबे काफिले के चलते पुलिस को रूट डायवर्ट करना पड़ा और वाहन दूसरे रास्तों से होकर निकाले गए। तब जिलाध्यक्ष का काफिला कार्यालय तक पहुंचा।
यह रहे मौजूद
मारहरा विधायक वीरेंद्र लोधी, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, पूर्व विधायक अजय यादव, सुशील गुप्ता, पूर्व एमएलसी प्रत्येंद्र पाल सिंह पप्पू, दुलारे सिंह भदौरिया, गजेंद्र सिंह चौहान बबलू, अलीगंज पालिकाध्यक्ष के प्रतिनिधि सुजीत गुप्ता बौबी, सत्यदेव गुप्ता फौजी, वैश्य एकता परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, महिला जिलाध्यक्ष राजकुमारी सीमा वार्ष्णेयआदि मौजूद रहे।
