एटा में रात के समय मकान में घुसा मगरमच्छ, चीख-पुकार के साथ ग्रामीणों में फैली दहशत
एटा के धनिगा गांव में बुधवार रात एक मगरमच्छ छोटेलाल दिवाकर के मकान में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत ...और पढ़ें
HighLights
एटा के धनिगा गांव में मकान में घुसा मगरमच्छ।
वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा।
पकड़े गए मगरमच्छ को प्राकृतिक वास में छोड़ा गया।
जागरण संवाददाता, एटा। विकासखंड निधौली कलां के गांव धनिगा में बुधवार रात एक मगरमच्छ के मकान में घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छ छोटेलाल दिवाकर के मकान के अंदर पहुंच गया।
उसके घर में घुसने की जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने घर खाली कर दिया और आसपास के ग्रामीण सतर्क हो गए। मगरमच्छ के कारण ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा। वन विभाग को सूचना दी गई और टीम ने पहुुंकर कई घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका।
क्षेत्रीय वन अधिकारी एटा रेंज केके जैन ने बताया गया कि धनिगा गांव में मगरमच्छ के मकान में घुस जाने के कारण घर में रहने वाले लोगों के साथ आसपास के ग्रामीणों के लिए भी खतरा पैदा हो गया था।
किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए मगरमच्छ को टीम के साथ पकड़ा गया हे। मगरमच्छ के घर में पहुंचने की जानकारी के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल था। लोग घर से बाहर निकलने और आसपास जाने में सावधानी बरतने के लिए कहा गया।
बताया कि स्थानीय टीम में शामिल आशुतोष कुमार व विकास कुमार वन दरोगा के साथ ही आगरा की वन्य जीव रेस्क्यू टीम के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़ा गया। इसके बाद झालगोपालपुर के पास मगरमच्छों के प्राकृतिक वास के पास छोड़ दिया गया।
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ग्रामीणों ने बताया कि नहर गांव के करीब ही है, इसके चलते मगरमच्छ गांव तक पहुंच गया। यह पहली बार है जब गांव में मगरमच्छ पहुंचा है और लोगों में दहशत फैलाई है।
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