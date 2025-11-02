Language
    एटा-कानपुर हाईवे पर चलते कंटेनर में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

    By Pravesh Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    रविवार सुबह एटा-कानपुर हाईवे पर थाना मलावन के गांव कंगरौल के पास कानपुर जा रहे कंटेनर के इंजन से धुआं निकला और ड्राइवर केबिन में आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई और दमकल को सूचना दी। दमकल ने समय पर पहुंचकर आग बुझाई; कंटेनर का अगला हिस्सा जला, लेकिन माल सुरक्षित रहा।  

    जगरण संवाददाता, एटा। रविवार को सुबह के समय एटा-कानपुर हाईवे पर एक कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर का अगला हिस्सा ही जल पाया था, तब तक दमकल पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। चालक ने कूदकर जान बचाई और दमकल विभाग को सूचना दी। कंटेनर में रखा माल सुरक्षित है।

    रविवार सुबह सात बजे एक कंटेनर हाईवे पर कानपुर की ओर से आ रहा था। जब वह थाना मलावन क्षेत्र के गांव कंगरौल के निकट पहुंचा कि तभी उसके इंजन से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग लग गई और ड्राइवर केबिन का हिस्सा बाहर की ओर से जलने लगा और उसमें लपटें उठने लगीं।

    चालक नरेश चंद्र और साथ में मौजूद क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। गनीमत यह रही कि आग कंटेनर तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि यह कंटेनर पूरी तरह से कवर्ड था। चालक ने तत्काल सूचना फायर सर्विस को दे दी।

    थोड़ी ही देर बाद दमकल मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। चालक ने बताया कि कंटेनर पटना से लोड किया था और इसे गुड़गांव ले जाया जा रहा था। आग बुझाने के बाद कंटेनर सड़क किनारे ही खड़ा रहा, बाद में उसे वहां से हटाया गया।