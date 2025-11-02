एटा-कानपुर हाईवे पर चलते कंटेनर में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

जगरण संवाददाता, एटा। रविवार को सुबह के समय एटा-कानपुर हाईवे पर एक कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर का अगला हिस्सा ही जल पाया था, तब तक दमकल पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। चालक ने कूदकर जान बचाई और दमकल विभाग को सूचना दी। कंटेनर में रखा माल सुरक्षित है।

रविवार सुबह सात बजे एक कंटेनर हाईवे पर कानपुर की ओर से आ रहा था। जब वह थाना मलावन क्षेत्र के गांव कंगरौल के निकट पहुंचा कि तभी उसके इंजन से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग लग गई और ड्राइवर केबिन का हिस्सा बाहर की ओर से जलने लगा और उसमें लपटें उठने लगीं।