    SIR in UP: चुनाव आयोग के इस पोर्टल पर मिलेगा 2003 का पूरा लेखा-जोखा, गणना फॉर्म भरने में होगी आसानी

    By Vinay Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    एसआइआर अभियान में वर्ष 2003 के मतदाताओं का लेखाजोखा दर्ज किया जा रहा है। कई लोगों के पास जानकारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। इन दिनों एसआइआर अभियान चल रहा है। जिसमें लोगों का वर्ष 2003 का लेखाजोखा दर्ज किया जाना है। जो काफी लोगों के पास नहीं मिल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाता सुविधा पोर्टल बनाया है।

    जिस पर लोग लॉगइन करके अपना पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। जिसके हिसाब से गणना प्रपत्र आसानी से भरा जा सकता है। प्रशासन की तरफ से लोगों को पोर्टल के बारे में जानकारी दी जा रही है।

    मतदाताओं की हकीकत जानने के लिए चुनाव आयोग ने एसआइआर अभियान चलाया है। जिसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान देखने में आ रहा है कि काफी लोगों के पास वर्ष 2003 से जुड़ी जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हें गणना प्रपत्र भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    इससे निजात दिलाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए सुविधा पोर्टल शुरू किया है। जिसके माध्यम से लोग अपना नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, पुराना मतदान केंद्र डालकर अपना पूरा पुराना लेखाजोखा दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद वे गणना प्रपत्र में उसे दर्ज कर सकते हैं। जिससे उनका आगामी मतदाता सूची में नाम दर्ज रह सके।

    चुनाव आयोग की तरफ से दी गई सुविधा के बारे में प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है। जिससे लोग अपना गणना प्रपत्र सही और समय से भर सकें। वहीं एडीएम प्रशासन ने बताया कि मतदाताओं के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है। जहां से लोग अपनी पूरी जानकारी जुटा सकते हैं।