जन आरोग्य मेले में मेडिकल टीम की कुर्सी के नीचे मिला कोबरा, PHC में मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश के एक पीएचसी में जन आरोग्य मेले के दौरान मेडिकल टीम की कुर्सी के नीचे कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों और स्टाफ में दहशत फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों और स्टाफ ने मिलकर सावधानीपूर्वक सांप को वहां से हटाया।
संवाद सहयोगी, अलीगंज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चिकित्सीय टीम की कुर्सी के नीचे अचानक एक काला कोबरा सांप दिखाई दिया। यह देखकर स्वास्थ्यकर्मी और मरीज घबरा गए, कुछ देर के लिए पूरे केंद्र में हड़कंप मच गया।
हर रविवार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सीएएचसी व पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीणों को निशुल्क जांच और दवाएं दी जाती हैं। इस रविवार भी बड़ी संख्या में ग्रामीण केंद्र पहुंचे थे। उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा कि एक कुर्सी के नीचे करीब चार से पांच फीट लंबा कोबरा फुफकार रहा है।
गांव के निवासी उमेश सिंह ने बताया कि वह दवा लेने आए थे, तभी स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें सावधान किया कि कुर्सी के नीचे सांप है। इसके बाद ग्रामीणों और स्टाफ ने मिलकर सावधानीपूर्वक सांप को वहां से हटाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो मेले की गतिविधियां दोबारा शुरू की गईं।
