जन आरोग्य मेले में मेडिकल टीम की कुर्सी के नीचे मिला कोबरा, PHC में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, अलीगंज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चिकित्सीय टीम की कुर्सी के नीचे अचानक एक काला कोबरा सांप दिखाई दिया। यह देखकर स्वास्थ्यकर्मी और मरीज घबरा गए, कुछ देर के लिए पूरे केंद्र में हड़कंप मच गया।



हर रविवार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सीएएचसी व पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीणों को निशुल्क जांच और दवाएं दी जाती हैं। इस रविवार भी बड़ी संख्या में ग्रामीण केंद्र पहुंचे थे। उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा कि एक कुर्सी के नीचे करीब चार से पांच फीट लंबा कोबरा फुफकार रहा है।