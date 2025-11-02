Etah News: शिक्षामित्र के भरोसे चल रहा था स्कूल, सीडीओ ने दिए कार्रवाई के आदेश
मुख्य विकास अधिकारी ने निधौलीकलां के एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, केवल शिक्षामित्र ही बच्चों को पढ़ाती मिलीं और कई शिक्षक अनुपस्थित थे। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी कम थी और मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था। पंचायत भवन में गंदगी मिलने पर प्रधान को नोटिस जारी किया गया। एक छात्रा को सही जवाब देने पर पुरस्कृत किया गया।
जागरण संवाददाता, एटा। शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी ने निधौलीकलां क्षेत्र के मुइउद्दीनपुर पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। जिसके दौरान सीडीओ को केवल शिक्षामित्र बच्चों को पढ़ाते हुए मिली। जबकि विद्यालय में तैनात अन्य शिक्षक गैर हाजिर मिले। स्कूल में 40 के सापेक्ष आठ बच्चे ही उपस्थित मिले। मिड डे मील भी नहीं दिया जा रहा था। इसी मौके पर सीडीओ ने टीकाकरण कैंप, पंचायत भवन का मोहकमपुर में निरीक्षण मिला। जहां खामियां मिलने पर प्रधान को नोटिस, सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है।
सरकारी विद्यालय और पंचायतों की स्थिती जानने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. नागेंद्र नारायण मिश्र ने शनिवार को निरीक्षण किया। उसी को लेकर सबसे पहले सीडीओ मुइद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे। जहां उन्हें केवल शिक्षामित्र सरोज बच्चाें को पढ़ाते हुए मिली। जबकि विद्यालय में तैनात अन्य शिक्षक नदारद मिले। साथ ही 40 के सापेक्ष महज स्कूल में आठ बच्चे ही सीडीओ को मिले। स्कूल में मिड डे मील भी बनता हुआ नहीं मिला। इन सभी अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बीएसओ को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
पंचायत भवन बंद, शौचालय क्षतिग्रस्त भी मिला
इसी गांव में पंचायत भवन बंद, शौचालय क्षतिग्रस्त भी मिला। इस पर उन्होंने प्रधान को नोटिस और सचिव सहित अन्य संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विकास अधिकारी ने मोहकमपुर गांव का भी निरीक्षण किया। जहां पर पंचायत भवन बंद होने के साथ ही वहां पर कई गंदगी का अंबार लगा मिला। पंचायत भवन पर भी कोई नहीं मिला। इसके साथ ही गांव में सफाई व्यवस्था भी दुरूस्त नहीं मिली। इस पर उन्होंने डीपीआरओ को संंबंधित के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
सही जवाब देने पर दिया इनाम
मुख्य विकास अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। जिसके दौरान उन्होंने क्लास तीन की छात्रा प्रियंका ने सीडीओ द्वारा पूछे गए सवालों का सही जबाव दिया। इससे खुश होकर मुख्य विकास अधिकारी ने छात्रा को नकद दो सौ रुपये की धनराशि देकर उसे सम्मानित किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
