एटा के अलीगंज में बन रहीं 50 नई सीसी सड़कें, आठ करोड़ की लागत से होंगे जिलेभर में विकास कार्य

संवाद सहयोगी, अलीगंज (एटा)। नगर पालिका परिषद के सभागार में अध्यक्ष सुनीता संदीप गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इसमें नगर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ सभी वार्डों में नई विकास योजनाओं के प्रस्ताव मांगे गए। नगर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।



अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर में करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। कई स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इनमें काजी मनिहार गली से डाक बंगला, मातादीन चौराहे से प्रमोद गुप्ता के मकान, तहसील चौराहे से मदर इंडिया स्कूल और गामा देवी मंदिर से जियो कार्यालय तक के मार्ग शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि नगर के समग्र विकास के लिए 50 से अधिक नई सीसी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बोर्ड बैठक में इन पर चर्चा कर सभासदों से भी अपने-अपने वार्डों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव मांगे गए। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल सहित सभासद मौजूद रहे।