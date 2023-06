एटा में शहर से लेकर गावों तक भारी बारिश का अलर्ट, कच्चे घर वालों की चिंता बढ़ी; आकाशीय बिजली है खतरा

एटा में बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जहां एक ओर बारिश से जलभराव की समस्या हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली का भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 30 जून तक के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। यह सलाह भी दी गई है कि जिनके मकान कच्चे हैं वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं क्योंकि दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

एटा में शहर से लेकर गावों तक भारी बारिश का अलर्ट, कच्चे घर वालों की चिंता बढ़ी

एटा, जागरण संवाददाता। यूपी में मानसून सक्रिय होते ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। एटा में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है, तो वहीं आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट है। दिन में आधे घंटे तक शहर में वर्षा हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलग-अलग समय पर बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। उमस के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं वर्षा की वजह से जलभराव से जूझना पड़ रहा है। कच्चे घर वालों की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को दिन में साढ़े तीन बजे झमाझम वर्षा हुई। तेज वर्षा के कारण जीटी रोड पर वाहनों की रफ्तार थम गई और सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया था। साथ ही गलियों में दल-दल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने 30 जून तक के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। यह सलाह भी दी गई है कि जिनके मकान कच्चे हैं, वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वैसे भी पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई हैं। कहीं लेंटर गिर गए तो कहीं कच्चा मकान गिर गया। अब तक आधा दर्जन से अधिक हादसों की सूचनाएं प्रशासन को मिली हैं, जिनकी छानबीन भी कराई जा रही है। राजस्व टीमें क्षति का आकलन कर रही हैं। धान की फसल के लिए खेत हुए लबालब उधर ग्रामीण क्षेत्रों अलीगंज, जैथरा, राजा का रामपुर, सकीट, मारहरा, मिरहची, अवागढ़, जलेसर, निधौलीकलां आदि क्षेत्रों में दिन में वर्षा हुई। अभी तक विशेष रूप से खेती को कोई नुकसान नहीं है। धान की फसल के लिए खेत पानी से लबालब हैं। किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। दूल्हापुर के किसान देशराज सिंह ने बताया कि धान की रोपाई शुरू कर दी गई है। खेतों को जो पानी चाहिए था, वह पर्याप्त रूप से मिल चुका है। दूसरी तरफ वर्षा बंद होने के बाद उमस के कारण लोग परेशान हैं। कूलर चलाने से और ज्यादा उमस बढ़ जाती है।

