देवरिया में प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, हॉस्पिटल सील
देवरिया में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद अस्पताल को सील क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भाटपार रानी/भिंगारी बाजार। एक गांव में चल रहे प्राइवेट अस्पताल में सोमवार की देर रात प्रसव से पीड़ित महिला की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। प्रसूता की मृत्यु की खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। प्रसूता की मृत्यु के बाद चिकित्सक फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची खामपार पुलिस शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मौके पर पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी ने अस्पताल को सीज कर दिया।
बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर चकरवा कब रहने वाले देवेंद्र अपनी पत्नी 28 वर्षीय रीमा देवी को सोमवार की साय प्रसव पीड़ा जब होने लगी तो पति देवेंद्र यादव उसे ले जाकर माधव छपरा गांव के एक अवैध चल रहे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया।
देर रात ऑपरेशन से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रसूता रीमा देवी की हालत बिगड़ने लगी। चिकित्सक ने तत्काल रीमा को देवरिया रेफर कर दिया और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पीएम में भेज दिया। थानाध्यक्ष प्रदीप अस्थाना ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है।
