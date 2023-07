देवरिया में काल बनकर आई बारिश, बिजली गिरने से धान की रोपाई कर रही महिला की मौत, पांच झुलसीं

घटना बघौचघाट थाना क्षेत्र के मस्जिदिया गांव में उस वक्त हुई जब महिलाएं खेत में धान की रोपाई करने गई थीं। दोपहर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के बाद भी महिलाएं धान की रोपाई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक बिजली गिरी जिसकी चपेट में आकर एक महिला की जान चली गई। जबकि पांच महिलाएं झुलस गईं।

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिले के बघौचघाट थाना के मस्जिदिया गांव में सोमवार की दोपहर बारिश के बीच खेत में धान की रोपाई कर रही एक महिला श्रमिक की बिजली गिरने से मौत हो गई। इस दौरान पांच महिलाएं झुलस गईं। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरदेवा पहुंचाया गया। उधर, नायब तहसील यदुवंश यादव के नेतृत्व में राजस्व टीम भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। यह है मामला बघौचघाट थाना के मस्जिदिया गांव में दिनेश सिंह के खेत में धान की रोपाई दोपहर को हो रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। घनघोर बारिश के बीच बिजली गिर गई। जिससे धान की रोपाई कर रही 30 वर्षीय फातमा पत्नी फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि आयशा खातून, सलेहा, मैशुननिशा, शकीला, सलेहरी झुलस गई। ग्राम प्रधान समेत अन्य लोगों के सहयोग से झुलसी महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर, मृत महिला के परिवार में कोहराम मच गया। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

