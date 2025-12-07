Language
    UP के पूर्व विधायक पर छेड़खानी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा, विवेचना में नाम निकाला

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक पर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि, जांच के दौरान उनका नाम हटा दिया गया। इस घटना ने माम

     पूर्व विधायक सुरेश तिवारी। जागरण (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, देवरिया। एक महिला के साथ हुई मारपीट व छेड़खानी के आरोप में रुद्रपुर पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत कई लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को छेड़खानी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने शुक्रवार की रात ही उनका नाम निकाल दिया।

    इस मामले में महिला पर विपक्षियों ने भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने दो दिन पूर्व रुद्रपुर कोतवाली में वीडियो बनाकर पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं हाेने देने का आरोप लगाया था। वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया था।

    महिला का गांव के ही कुछ लोगों से नाली को लेकर विवाद था। इसे लेकर मारपीट व विवाद हुआ था। जिसमें एक पक्ष ने महिला पर मुकदमा दर्ज कराया था महिला ने पुलिस को तहरीर दी तो उसकी तहरीर पर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी।

    महिला कोतवाली पहुंची और वहां वीडियो बनाकर पूर्व विधायक सुरेश तिवारी पर विपक्षियों की पैरवी करने व मुकदमा दर्ज नहीं होने देने का आरोप लगाया। वीडियो के प्रसारित होने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक समेत कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उनका नाम विवेचना में बाहर निकाल दिया गया। महिला का आरोप है कि तीन दिसंबर की शाम करीब पांच बजे कई लोग जबरन उसके घर में घुस आए।

    सभी ने मिलकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने छेड़खानी करने व अपने छोटे बच्चे का गला दबा कर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

    महिला का आरोप है कि हमलावरों ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर यह कृत्य किया किया। प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने बताया कि दो पक्षों में नाली का विवाद था। जिसमें पूर्व विधायक सुरेश तिवारी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटे में विवेचना में उनका नाम निकाल दिया गया।