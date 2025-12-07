UP के पूर्व विधायक पर छेड़खानी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा, विवेचना में नाम निकाला

जागरण संवाददाता, देवरिया। एक महिला के साथ हुई मारपीट व छेड़खानी के आरोप में रुद्रपुर पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत कई लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को छेड़खानी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने शुक्रवार की रात ही उनका नाम निकाल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में महिला पर विपक्षियों ने भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने दो दिन पूर्व रुद्रपुर कोतवाली में वीडियो बनाकर पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं हाेने देने का आरोप लगाया था। वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी कर दिया था।

महिला का गांव के ही कुछ लोगों से नाली को लेकर विवाद था। इसे लेकर मारपीट व विवाद हुआ था। जिसमें एक पक्ष ने महिला पर मुकदमा दर्ज कराया था महिला ने पुलिस को तहरीर दी तो उसकी तहरीर पर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी।