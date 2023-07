बड़का गांव के आफताफ मोहम्मद के 17 वर्षीय बेटा अरमान अंसारी अपने रिश्तेदार विजयीपुर के रहने वाले 16 वर्षीय समीर अंसारी गांव के धर्मेंद्र रावत का 15 वर्षीय बेटा दीपक गांव के छोटी गंडक नदी में स्नान करने के लिए गए थे स्नान करने के दौरान यह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। समीर ने शोर किया तो आसपास के लोग पहुंचे और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला।

छोटी गंडक नदी में डूबे तीन किशोरों में से दो को ग्रामीणों ने बचाया; एक की मौत

Your browser does not support the audio element.

देवरियाः भाटपाररानी क्षेत्र के बड़का गांव स्थित छोटी गंडक नदी में शनिवार की दोपहर स्नान करने गए तीन किशोर डूब गए। ग्रामीणों ने दो को तो बचा लिया, लेकिन किशोर की मृत्यु हो गई। किशोर की मृत्यु के बाद परिवार में मातम छा गया। बड़का गांव के रहने वाले आफताफ मोहम्मद के 17 वर्षीय बेटा अरमान अंसारी अपने रिश्तेदार विजयीपुर के रहने वाले 16 वर्षीय समीर अंसारी, गांव के धर्मेंद्र रावत का 15 वर्षीय बेटा दीपक गांव के छोटी गंडक नदी में स्नान करने के लिए गए थे, स्नान करने के दौरान यह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। समीर ने शोर किया तो आसपास के लोग पहुंचे और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला, इसमें से अरमान की हालत गंभीर देख पीएचसी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज देवरिया रेफर कर दिया। रास्ते में ही अरमान ने दम तोड़ दिया।

Edited By: Mohammed Ammar