भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा, देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को मिली अहम जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, देवरिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा कर दी है। इसमें देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वह मूल रूप से लार क्षेत्र के सजांव गांव के रहने वाले हैं। शिवानंद के राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है।

वह थिंक टैंक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं। वह अमित शाह और भाजपा की यात्रा पुस्तक के लेखकद्वय में शामिल हैं। उन्होंने अमित शाह के चुनिंदा 29 भाषणों के संग्रह पर आधारित पुस्तक ‘शब्दांश’ का संकलन किया है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर आधारित तीन पुस्तकों का संपादन भी किया है।