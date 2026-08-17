भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा, देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को मिली अहम जिम्मेदारी
भाजपा ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है, जिसमें देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। उनके चयन से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है।
HighLights
शिवानंद द्विवेदी बने भाजपा राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक।
देवरिया के लार क्षेत्र से हैं शिवानंद द्विवेदी।
अमित शाह की पुस्तक 'शब्दांश' का किया संकलन।
जागरण संवाददाता, देवरिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा कर दी है। इसमें देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वह मूल रूप से लार क्षेत्र के सजांव गांव के रहने वाले हैं। शिवानंद के राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है।
वह थिंक टैंक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं। वह अमित शाह और भाजपा की यात्रा पुस्तक के लेखकद्वय में शामिल हैं। उन्होंने अमित शाह के चुनिंदा 29 भाषणों के संग्रह पर आधारित पुस्तक ‘शब्दांश’ का संकलन किया है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर आधारित तीन पुस्तकों का संपादन भी किया है।
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उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ बिहार, ओडिशा, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में काम किया है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम में नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।