Captain Anshuman Singh: बेटे की अंतिम यात्रा देख बेसुध हो गई मां, बहन बोली- भइया आपको राखी कैसे बाधूंगी...

लद्दाख के सियाचिन में बलिदान हुए कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शुक्रवार की शाम देवरिया पहुंचा तो भारत माता की जय के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं परिवार वालों का बिलखना देख मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। भाई का पार्थिव देख एकलौती बहन दहाड़ मारकर रोने लगी। बिलखते हुए उसने कहा भइया अब राखी कैसे बांधूंगी। बहन के इस सवाल का जवाब किसी के पास न था।

बलिदानी अंशुमान का पार्थिव गांव पहुंचा तो बेसुध हुईं मां-बहन। -जागरण

