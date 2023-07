Deoria News: युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ FIR, हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

रामपुर कारखाना के मुंडेरा लाला में युवती पर पड़ोसियों ने तेजाब फेंका जिससे वह झुलस गई। देर रात उपचार के बाद चिकित्सक ने घर जाने की अनुमति दे दी। मामले में युवती के पिता की शिकायत पर तीन आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित अरमान मोहम्मद अंसारी जाकिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में तीन आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना के मुंडेरा लाला में युवती के ऊपर पुरानी रंजिश में तेजाब फेंकने के मामले में पुलिस ने गांव के तीन युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह है पूरा मामला मुंडेरा लाला की रहने वाली हुस्नआरा खातून पुत्री गफ्फार अंसारी का आरोप है कि वह अपने दरवाजे पर शनिवार की शाम झाड़ू लगा रही थी, इस बीच गांव के ही तीन युवकों ने पुरानी रंजिश में तेजाब फेंक दिया, जिससे वह झुलस गई। देर रात महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, उपचार के बाद चिकित्सक ने घर जाने की अनुमति दे दी। इस मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपित अरमान, मोहम्मद अंसारी, जाकिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। तो मुकदमा वापस न करने के चलते उठाया यह कदम विवाद एक वर्ष पहले से चल रहा है। पुलिस के अनुसार हुस्नआरा की बहन ने एक वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अरमान को जेल जाना पड़ा था। जबकि 21 मार्च को भी मारपीट हुई थी। इस मामले में दोनों तरफ से 23 मार्च को मुकदमे की कार्रवाई हुई थी। हुस्नआरा के परिवार के लोगों का कहना है कि दोनों मुकदमों में आरोपित पक्ष सुलह कराने के लिए दबाव बना रहा है, ऐसा न करने पर आरोपितों ने तेजाब फेंका है। जिले में पहले भी फेंका जा चुका है युवतियों पर तेजाब जिले में युवती पर तेजाब फेंकने की यह पहली घटना नहीं है। 5 दिसंबर 2016 में सर्वोदय इंटर कालेज बखरी में एक युवती पढ़ने जा रही थी, लार के रहने वाला आजाद उर्फ लड्डू ने तेजाब फेंक दिया था। विवेचना में दो आरोपितों का नाम प्रकाश में आया। 2022 में आरोपितों को सजा सुनाई गई। छह वर्ष पहले बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के ऊपर तीन युवकों ने एसपी आवास के समीप तेजाब फेंक दिया था। यह घटना उस समय हुई थी, जब युवती ब्यूटीशियन कोर्स करने के लिए पैदल ही जा रही थी। क्या कहते हैं अधिकारी देवरिया के सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती अपने घर पर है। पहले से इनके बीच विवाद चल रहे हैं और मुकदमे भी दर्ज हैं।

Edited By: Pragati Chand