पीएम-सीएम को जान से मारने दी मिली धमकी, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार, देवरिया पहुंची ATS टीम कर रही पूछताछ

रविवार की देर रात में यूपी 112 नंबर पर फोन कर युवक ने पीएम-सीएम को मारने की धमकी दे डाली। जिसके बाद खलबली मच गई। सक्रिय हुई पुलिस ने छानबीन कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित गोरखपुर जनपद का रहने वाला है। उसने रोजगार न मिलने पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। यूपी एटीएस की टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जान से मारने की मिली धमकी

देवरिया, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रोजगार न मिलने पर यूपी 112 नंबर पर फोन कर रविवार की रात में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वह गोरखपुर जनपद का रहने वाला है। यूपी एटीएस टीम सोमवार को दोपहर में देवरिया पहुंची। कोतवाली में एटीएस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। यह है मामला रविवार को देर रात यूपी 112 पर फोन कर एक युवक ने बताया कि वह शहर के भुजौली कालोनी का रहने वाला है और उसका नाम अरुण कुमार है। उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए वह प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को जान से मार देगा। यूपी 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। उसके बाद उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। संबंधित मोबाइल नंबर का लोकेशन निकाला गया तो उसका लोकेशन गोरखपुर जनपद के हरपुर बुदहट के देवराड़ गांव का निकाला। पुलिस ने भोर में संबंधित स्थान पर पहुंच फोन करने वाले आरोपित संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युवक करता है मजदूरी संजय कुमार नौकरी के लिए बहुत दिनों तक परेशान रहा। अब वह मजदूरी करता है। उसने पुलिस को बताया कि वह देवरिया शहर के विभिन्न मोहल्लों में मजदूरी किया है। पूरी रात परेशान रही पुलिस यूपी 112 नंबर पर फोन करने के बाद आरोपित ने मोबाइल बंद कर दिया। जिसके बाद उसका लोकेशन मिलना बंद हो गया। हालांकि पुलिस अंतिम लोकेशन व उसके काल डिटेल के आधार पर गोरखपुर पहुंच गई। क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि यूपी 112 नंबर पर फोन करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस के साथ ही एटीएस भी आरोपित से पूछताछ कर रही है।

Edited By: Pragati Chand