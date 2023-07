Deoria News: सड़क हादसे में मृत सिपाही का शव गांव पहुंचा तो परिवार में मची चीत्कार, नहीं थम रहे अपनों के आंसू

श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के टोला अहिबरन राय के पुलिसकर्मी की सोनभद्र में ट्रक से कुचलकर हो मृत्यु गई थी। शव जब गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। घरवालों की दहाड़ सुन लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। मां भाई बहनों की चीत्कार सुन हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृत सिपाही का अंतिम संस्कार बिहार में सरयू नदी के किनारे किया गया।

शव पहुंचने के बाद रोते- बिलखते स्वजन। -जागरण

प्रतापपुर (देवरिया), जागरण संवाददाता। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के टोला अहिबरन राय गांव के रहने वाले सोनभद्र जिले में तैनात सिपाही का शव गुरुवार की सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही स्वजन की चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। गांव सहित जवार के लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं मृत सिपाही का अंतिम संस्कार बिहार में सरयू नदी के किनारे किया गया। इस दौरान सिपाहियों ने गार्ड आफ आनर दिया। यह है पूरा मामला विवेक बरनवाल पुत्र स्व. शंकर बरनवाल सोनभद्र जिले के थाना घोरावल में सिपाही के पद पर 29 मई 2021 से तैनात थे। उनकी ड्यूटी सात जुलाई को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में लगी थी। बुधवार की सुबह वे बाइक से ही ड्यूटी स्थल के लिए निकले। सोनभद्र जिले के कस्बा राबर्ट्सगंज में फ्लाईओवर से उतरते समय एक ट्रक ने विवेक को कुचल दिया। ट्रक से कुचलकर सिपाही विवेक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। इस दौरान मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इसकी सूचना जब मृत सिपाही के गांव टोला अहिबरन राय पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीण मृत सिपाही के घर की तरफ दौड़ पड़े। मृत सिपाही अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब सिपाही का शव उनके गांव पहुंचा, तो दरवाजे पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शव देखकर मृत सिपाही की मां देवांती देवी, दोनों बड़े भाई भीम व नकुल, तीनों बहनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यहां पहुंचे ग्रामीण समेत क्षेत्रीय लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अंतिम संस्कार बिहार प्रांत के सिवान जिले के दरौली स्थित सरयू नदी के तट पर किया गया। भतीजा निहाल ने मुखाग्नि दिया। इस दौरान मृत सिपाही के तैनाती स्थल से आए सिपाहियों सहित श्रीरामपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ सलामी दी।

