हेतिमपुर में 23.78 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक पुल, देवरिया-कुशीनगर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

संवाद सूत्र, जागरण देवरिया। हेतिमपुर नगर में छोटी गंडक नदी पर अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1919 में बना 106 वर्ष पुराना पुल अब इतिहास बनने जा रहा है। इसकी जगह 23.78 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

देवरिया और कुशीनगर जिले की सीमा पर स्थित यह पुल लंबे समय तक दोनों जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग रहा है, लेकिन वर्षों पुराना होने के कारण यह पूरी तरह जर्जर हो चुका था। सुरक्षा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इस पर आवागमन बंद कर दोनों ओर दीवार बनाकर रास्ता रोक दिया था।